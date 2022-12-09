İstanbul Metro A.Ş personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Metro A.Ş. bünyesinde Sistem Emniyet Personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az önlisans mezunu olmak

Gece vardiyası dahil vardiyalı sistemle çalışmaya uygun olmak

Sözlü ve yazılı iletişim becerisi güçlü, enerjisi yüksek, sorumluluklarda titiz ve özenli, ekip çalışmasına yatkın, inisiyatif ve karar alma özellikleri güçlü

Sürücü belgesi bulunan, aktif olarak araç kullanabilen

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru esnasında belge istenmeyecektir