İstanbul Metro A.Ş personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Metro A.Ş. bünyesinde Sistem Emniyet Personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az önlisans mezunu olmak
Gece vardiyası dahil vardiyalı sistemle çalışmaya uygun olmak
Sözlü ve yazılı iletişim becerisi güçlü, enerjisi yüksek, sorumluluklarda titiz ve özenli, ekip çalışmasına yatkın, inisiyatif ve karar alma özellikleri güçlü
Sürücü belgesi bulunan, aktif olarak araç kullanabilen
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru esnasında belge istenmeyecektir
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