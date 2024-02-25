İstanbul Modern’e ‘yılın binası’ ödülü

Ödüller 15 kategoride verilirken kazananlar platformun okuyucuları tarafından belirleniyor. İstanbul Modern kültürel mimari kategorisinde ödül aldı. Bu kategoride müzelere ve kültür-sanat kurumlarına yoğunlaşılıyor. Ödülün sahibi seçilirken aday projenin içerdiği niteliklere ve topluma sağladığı faydaya göre değerlendiriliyor.

İstanbul Modern’in Karaköy’deki yeni müze binası Pritzker ödüllü İtalyan mimar Renzo Piano tarafından tasarlanmıştı.

2009’dan bu yana düzenlenen prestijli ödülü kazanan binalardan bazıları ve tasarımcıları şöyle:

Expo Dubai Brezilya Pavyonu (Birleşik Arap Emirlikleri), Ben-Avid, JPG.ARQ ve MMBB Arquitetos Expo

MoAE – Sanat Eğitimi Müzesi (Ningbo, Çin), Álvaro Siza ve Carlos Castanheira

Yves Saint Laurent Müzesi, (Marakeş, Fas), Studio KO

Zeitz Afrika Çağdaş Sanat Müzesi (Cape Town, Güney Afrika), Heatherwick Studio

Elbphilharmonie (Hamburg, Almanya), Herzog & de Meuron

İstanbul Modern bu yıl Architectural Digest’in ‘2024’ün Harika Eserleri‘ listesine girmiş, son olarak National Geographic’in ‘Dünyanın En İyileri‘ sıralamasında yer almıştı.