İstanbul Modern’e ‘yılın binası’ ödülü

Ödüller 15 kategoride verilirken kazananlar platformun okuyucuları tarafından belirleniyor. İstanbul Modern kültürel mimari kategorisinde ödül aldı. Bu kategoride müzelere ve kültür-sanat kurumlarına yoğunlaşılıyor. Ödülün sahibi seçilirken aday projenin içerdiği niteliklere ve topluma sağladığı faydaya göre değerlendiriliyor.
İstanbul Modern’in Karaköy’deki yeni müze binası Pritzker ödüllü İtalyan mimar Renzo Piano tarafından tasarlanmıştı.
2009’dan bu yana düzenlenen prestijli ödülü kazanan binalardan bazıları ve tasarımcıları şöyle:
Expo Dubai Brezilya Pavyonu (Birleşik Arap Emirlikleri), Ben-Avid, JPG.ARQ ve MMBB Arquitetos Expo
MoAE – Sanat Eğitimi Müzesi (Ningbo, Çin), Álvaro Siza ve Carlos Castanheira
Yves Saint Laurent Müzesi, (Marakeş, Fas), Studio KO
Zeitz Afrika Çağdaş Sanat Müzesi (Cape Town, Güney Afrika), Heatherwick Studio
Elbphilharmonie (Hamburg, Almanya), Herzog & de Meuron
İstanbul Modern bu yıl Architectural Digest’in ‘2024’ün Harika Eserleri‘ listesine girmiş, son olarak National Geographic’in ‘Dünyanın En İyileri‘ sıralamasında yer almıştı.