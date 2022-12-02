﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Personel Yönetim Aş, bünyesinde Arşivci, Büro Görevlisi ve Çevre Mühendisi olarak istihdam etmek üzere 7 işçi alacak. Son başvuru tarihi 7 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Arşivci: En az Lise mezunu olacaktır.

Büro işlerini yapabilecek, gerektiğinde sekreterlik ve odacılık hizmeti verebilecektir.

Ambar Persoenli: En az meslek lisesi (elektrik, elektronik ve haberleşme, endüstriyel otomasyon, elektrik-elektronik, bilgisayar bölümü, metal, makine, torna tesviye, motor, metal, sıhhi tesisat) bölümleri mezunu veya teknik lise mezunu,

Taşınır ve büro işlemlerini yürütebilecek,

Büro ekipmanlarını ve bilgisayarı kullanabilecektir

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurular, belirtilen web sayfasına özgeçmişin gönderilmesi ile tamamlanmış olacaktır.

Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.