İstanbul Polisinden 38 milyon dolarlık hayali ihracat operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yurt dışında bulunan paravan bir firma üzerinden hayali ihracat yaparak devleti 38 milyon dolar dolandırdığı tespit edilen bir şirkete yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: ANKA
İstanbul Polisinden 38 milyon dolarlık hayali ihracat operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında bulunan paravan bir firma üzerinden hayali ihracat yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, yurt dışında bulunan firmayla yapılan yazışmaların neticesini incelendiğinde, bu firmaya Türkiye'den herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığı tespit etti.

Emniyet, daha sonra Ticaret Bakanlığı ile irtibata geçerek tespitlerle ilgili gerekli incelemenin ve daha detaylı bir analizin yapılmasını talep etti. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen faturaların sahte olduğu yapılan hayali ihracat ile devletin haksız yere yaklaşık 38 milyon dolar zarara uğratıldığı tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 20 Temmuz'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyette götürülürken mal varlıklarına tedbir konuldu.

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