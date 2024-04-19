İstanbul Polisinden operasyon. Suç örgütü çökertildi

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Polisinden operasyon. Suç örgütü çökertildi
İstanbul'da düzenlenen MAHZEN-29'da cinayet, bomba atma, uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından aranan 32 şüpheli yakalandı.

İstanbul Polisinden operasyon...Dört ilçeye yönelik Mahzen 29 operasyonunda 32 şüpheli yakalandı. Cinayet, otoparka el bombalaması, silah ticareti yapmak gibi suçlardan aranan zanlılar, özel harekat baskınlarıyla yakalandı. Operasyonda, ikisi otomotik 36 silah ele geçirildi. Suç örgütüne mensup 32 kişinin eylemlerde kullandıkları sahte plakalara da el konuldu. İstanbul polisinin Beşiktaş, Esenyurt, Kağıthane ve Avcılarda gerçekleştirilen operasyona hassas teraziler, muhtelif miktarda uyuşturucu ile döviz ve Türk lirasına el konuldu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yaptığı sosyal medya paylaşımı şöyle

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