İstanbul, rekor katılımcı ile maraton koşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından N Kolay’ın isim sponsorluğunda düzenlenecek N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu 30 Nisan 2023 Pazar günü koşulacak.

N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu’nda 12 bini aşkın katılımcı, Tarihi Yarımada’da EnHızlıYarı maraton derecesine ulaşmak için mücadele edecek.

Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde, etkinliğin basın toplantısı yapıldı.

"SPORU BİR YAŞAM BİÇİMİNE DÖNÜŞTÜRME GAYRETİNDEYİZ"

Basın toplantısında konuşan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, toplum sağlığını koruma konusunda sporun çok önemli bir rolü olduğunu belirtti.

Koşu kültürünü yaymak istediklerini dile getiren Çağlar, “Bilimsel çalışmalar, sporun hastalıklar karşısında bedenimizi çok daha dirençli hale getirdiğini gösteriyor. Sporu, İstanbullular için bir yaşam biçimi haline getirme amacındayız. İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu koşu kültürünü yaymamız adına bu nedenle çok kıymetli. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nun dünyada en iyi 9 yarı maraton arasında olması gurur verici” dedi.

"YARI MARATON TARİHİN EN KALABALIK STARTI"

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, katılım sayısında İstanbul Yarı Maratonu tarihindeki en yüksek rakama ulaştıklarını ifade etti.

Yarı maratonun en yüksek katılımcı sayısına ulaştığını söyleyen Onur, “Toplam kayıt sayımız 12.300 bu alanda rekora imza attık. En yüksek kayıt sayısı geçtiğimiz yıl 10.389’du… Yüzde 16’lık bir artış ile İstanbul Yarı Maratonu tarihinde en yüksek katılımcı sayısına ulaştık. Özellikle 21K kayıt rakamlarımızda çok önemli artış yakaladık” dedi.

"EN İYİ ATLETLERİ CANLI İZLEMEK HEYECAN VERİCİ"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş ise katılımcı sayısının artmasından memnun olduklarını belirtti.

Maratona ilişkin konuşan Mustafa Yasin Taş, “55 elit atlet İstanbul Yarı Maratonu’nda koşacak. Charles bu yıl 59 dakikanın altında bir süreyle yarı maraton tamamladı. Böylesine önemli atletleri canlı izlemek heyecan verici olacak” dedi.