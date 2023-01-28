Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 4 valiz kaçak insan saçı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, Doha-İstanbul seferini yapan uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen üç şahsı şüpheli gördü. Ekipler, şahıslara ait valizleri x-ray taramasından geçirdi.

Taramada şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine valizler fiziki kontrole tabi tutularak, detaylı şekilde arandı.

Aramalar neticesinde valizlerde toplam 54 kilogram ağırlığında ve 262 bağ şeklinde kaçak doğal insan saçı ele geçirildi. Söz konusu saçların yaklaşık 800 bin Türk lirası değerinde olduğu belirlendi.

Kaçak saçlara ekiplerce el konulurken olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. (AA)