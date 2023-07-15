İstanbul sahili mesken tutan sığınmacılar Türk polisini gizlice videoya çekip paylaştı

ODA TV'nin haberine göre; Dün İstanbul sahilinde çekilen görüntüler tartışma yarattı. İstanbul’un sahillerine akın eden sığınmacılar, kaçak göçmen denetimi yapan polisleri gizlice videoya alıp sosyal medyada paylaştı. Video sosyal medyada büyük tepki topladı.

Videonun arka planına Arapça müzik koyularak paylaşılan video da Türk sayısının da epey az olduğu gözlerden kaçmadı.

SAHİLLERİ PARKLARI MESKEN TUTUYORLAR

Sığınmacılar genel olarak sahil, park gibi toplu ortamlarda grup halinde bulunuyorlar. Toplu ortamlarda yüksek sesle Arapça müzikler açıp nargile içen sığınmacılar yerli halkı rahatsız ediyorlar.

TÜRK POLİSİNE MEYDAN OKUYORLAR

Son zamanlarda Türkiye’nin sığınmacıları ülkeden gönderme politikası sonrası, sığınmacılar, sosyal medyadan dalga geçer gibi videolar çekmeye devam ediyor. En son necib isimli kaçak göçmen “İsmim necib zeytinburnunda oturuyorum yiyorsa gelip beni alın” diyerek video çekmiş ardından da polis ekipleri tarafından alınmıştı. Şimdi ise bu videodaki kaçak göçmen, kaçak göçmen denetimi yapan polislerle dalga geçerek videoya çekip sosyal medyada paylaştı.