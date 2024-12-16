İstanbul Sarıyer'de zincirleme trafik kazası! 16 Aralık 2024

Büyükdere Caddesi üzerinde Maslak yönünde seyreden Ş.K. yönetimindeki 34 FIK 646 plakalı otomobil, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 EGH 85 plakalı otomobil ve 34 CON 737 plakalı ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Ş.K.’nin kullandığı araç kontrolden çıkarak refüjdeki reklam panosu ve ağaçlara çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Ş.K. ve yanındaki M.Ş. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından refüje çıkan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kaza nedeniyle her iki yönde oluşan trafik yoğunluğu, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte normale döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.