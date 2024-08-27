İstanbul-Semerkant seferini yapan uçak acil iniş yaptı

İstanbul-Semerkant güzergahında HH572 sefer sayılı uçuş gerçekleştiren Qanot Sharq özel havayoluna ait A320 uçağı, Pazartesi akşamı Amasya'nın Merzifon ilçesi havalimanına acil iniş yaptı.

FlighRadar24 servisine göre, kalkıştan bir saatten az bir süre sonra UK32031 kayıt numaralı uçağın mürettebatı, gemide acil durum sinyali verdi. Sorunun nedeni kabindeki basıncın azalması olarak belirtildi.

Bu durum kabindeki basıncın azalmasından kaynaklandı. İçinde 152 yolcu ve 3 mürettebat bulunan uçak başarılı bir iniş gerçekleştirdi.