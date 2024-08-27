İstanbul-Semerkant seferini yapan uçak acil iniş yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul-Semerkant seferini yapan uçak acil iniş yaptı

İstanbul'dan Semerkant'a uçan Qanot Sharq Havayolu A320, Türkiye'nin kuzeyindeki Merzifon Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

İstanbul-Semerkant güzergahında HH572 sefer sayılı uçuş gerçekleştiren Qanot Sharq özel havayoluna ait A320 uçağı, Pazartesi akşamı Amasya'nın Merzifon ilçesi havalimanına acil iniş yaptı.

FlighRadar24 servisine göre, kalkıştan bir saatten az bir süre sonra UK32031 kayıt numaralı uçağın mürettebatı, gemide acil durum sinyali verdi. Sorunun nedeni kabindeki basıncın azalması olarak belirtildi.

Bu durum kabindeki basıncın azalmasından kaynaklandı. İçinde 152 yolcu ve 3 mürettebat bulunan uçak başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

96iuec17246978805309-l.jpg

Son Haberler
Türkiye'nin EURO 2024 kaybı belli oldu Spor
Türkiye'nin EURO 2024 kaybı belli oldu
Google'dan 'işte bu' dedirtecek özellik. Artık daha kolay yapılacak Teknoloji
Google'dan 'işte bu' dedirtecek özellik. Artık daha kolay yapılacak
Balkondan atlayan adam bir saniye önce konulan minderin üzerine düştü Gündem
Balkondan atlayan adam bir saniye önce konulan minderin üzerine düştü
Bugün kimin maçı var? 27 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? 27 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar
Sağlıklı toplum için yapılması gerekenler Sağlık
Sağlıklı toplum için yapılması gerekenler
Ligden bir takım çekiliyor Spor
Ligden bir takım çekiliyor
Yakıt krizi çıktı uçuşlar iptal edildi Dünya
Yakıt krizi çıktı uçuşlar iptal edildi