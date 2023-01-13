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İstanbul'u sis yuttu. Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Köprüler ve gökdelenler sisten görülmez bir hal aldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 09:41
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İstanbul sisin içerisinde kayboldu

İstanbul'u sis yuttu. Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
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İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Levent’teki gökdelenlerin büyük bir kısmı kayboldu.

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.

Sis nedeniyle binaların ve köprünün ışıklandırılması neredeyse görünmeyecek yoğunluğa ulaştı. 

Sürücüler görüş mesafesinin kısalması nedeniyle zor anlar yaşadı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Levent’teki gökdelenlerin büyük bir kısmı siste kayboldu.

Sis içinde kalan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün sadece Avrupa Yakası’ndaki kulesinin ayakları görüldü.

Sisin içinde kalan İstanbul’dan görüntüler şöyle: 


(Kaynak: İHA)

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