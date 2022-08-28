﻿İstanbul Sosyal Güvenlik Müdürlüğü iş kıyafeti satın alacak

Basın İlan’da, “Özel Güvenlik ve Temizlik Personeli İş Kıyafeti mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

259 özel güvenlik personeli için 5 kalem iş kıyafeti ve 334 temizlik personeli için 8 kalem iş kıyafeti olmak üzere toplam 13 kalem iş kıyafeti.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Malzemelerin, Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasına müteakip 40 takvim günü (Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri hariç) içinde İdare deposuna teslim edilerek teslimatı gerçekleştirilecektir. Teslimat mesai saatleri içinde yapılacaktır. Teslim alınan malzemelerde teslim aşamasında veya sonrasında teknik şartnameye uygun olmayan herhangi bir durumun tespit edilmesi veya herhangi bir şikayet alınması, belirlenen beden ölçülerinin uymaması halinde Yüklenici, uygun olmayan hatalı ürünleri uygun ürünle 3 gün içerisinde ücretsiz değiştirecektir. Teslim aşamasında ve sonrasında tüm giderler Yükleniciye aittir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.09.2022 - 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.