Arkadaşlarına oyuncak yılanla eşek şakası yaptılar

Amerika'da bir arkadaş grubu, yılandan çok korkan bir arkadaşlarına unutamayacağı bir şaka yaparak korku dolu anlar yaşattı. Golf sahasında toplanan grup, şaka yapacakları arkadaşlarının kemerine iple oyuncak yılan bağladı. Yılanı fark eden arkadaşları, korkuyla kaçmaya çalışırken, diğer arkadaşları ise bu komik anları gülerek izledi.

Ancak şakaya maruz kalan arkadaş, yılanın sahte olduğuna bir türlü inanmak istemedi ve panikle kaçmaya çalıştı. Arkadaşları ise onu ikna etmek için ellerinden geleni yaptılar. Sonunda yılanın sahte olduğunu anlayan arkadaş rahatladı ve "yılanlardan hiç hoşlanmam" dedi.