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İstanbul tansiyonunun nedeni belli oldu

Bilim insanlarının trafik gürültüsü ile hipertansiyon arasında ilişki bulması sonrasında, “İstanbul tansiyonunun nedeni belli oldu” yorumu yapıldı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 15:45
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İstanbul tansiyonunun nedeni belli oldu

İstanbul tansiyonunun nedeni belli oldu
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AA’nın haberine göre; Yapılan bir araştırma, trafik gürültüsünün hipertansiyona yol açabileceğini ortaya koydu.

Sonuçları "Journal of the American College of Cardiology" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları trafik gürültüsü ile hipertansiyon arasında ilişki buldu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel verilerine göre, dünyada 1,28 milyar hipertansiyon hastası bulunuyor.

YÜZDE 8 İLE 10 ARTIYOR

Araç trafiği başta olmak üzere demir ve hava kaynaklı tüm gürültü kaynaklarının risk oluşturduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Esen de, “Trafikte meydana gelen tüm gürültü kaynakları 50 desibelden itibaren her 10 desibelde bir kalp damar hastalığı riskini yüzde 8 ila 10 oranında artırıyor. Bu gürültünün özellikle kan basıncını yükselterek, ritim bozukluklarına sebep olarak, gece uyku düzenini bozarak, anksiyete ve kaygıyı artırarak bu sonuçları doğurduğu biliniyor. Örneğin bir havalimanı, demiryolu, karayolu yakınında oturan ve yoğun gürültüye maruz kalan kişilerde kalp damar hastalığı riski sonraki yıllarda artabilir” uyarısında bulundu.

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