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TEM Otoyolu’nda yağmur sonrası kaza

İstanbul TEM Otoyolu'nda bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tankere çarptıktan sonra yolun kenarına devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanmazken, kamyon, vinç ile kaldırıldı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 10:59
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İstanbul TEM Otoyolu’nda kaza

TEM Otoyolu’nda yağmur sonrası kaza
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İstanbul TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, emniyet şeridindeki tankere çarptıktan sonra devrildi. Olay sırasında emniyet kemeri takılı olan sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıkarıldı.

Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Hadımköy Gişeler istikametinde meydana geldi. Seyir halinde ki 34 DRF 575 plakalı kamyon sürücüsü, yağmurdan dolayı kayganlaşan zeminin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon, emniyet şeridindeki su tankerine çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet kemeri takılı olan kamyon sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıkarılırken devrilen kamyon, vinç ile kaldırıldı.


(Kaynak: İHA)

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