İstanbul Ticaret Borsası’nda kooperatifçilik konuşuldu

Gıda ve alt sektörlerin sorunlarını masaya yatırarak çözüm üretmek amaçlı İstanbul Ticaret Borsası ve Güvenilir Ürün Platformu tarafından aylık düzenlenen Borsa Meydanı’nda Sektörler Konuşuyor toplantılarında bu ay kooperatifçilik konuşuldu. İnteraktif soru ve önerilerle fikirlerin belirtildiği online toplantıda kooperatiflerin başarılı bir yapıya kavuşturulması adına çözüm önerileri masaya yatırıldı.

İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatifçilik Daire Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu, Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Leyla Ayvazoğlu ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kooperatifçilik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurcan Turan da birer konuşma yaptı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN ÖNEMLİ BİR ENSTRÜMAN

Kooperatifçiliğin ülke ekonomisi için önemine değinen İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, tarım kooperatiflerinin, kollektif üretim sayesinde çiftçi gelirlerine yaptığı olumlu etkilerle, ekonomik ve kırsal kalkınmanın itici gücü haline gelebileceğini anlattı. Kasap, kooperatifçiliğin sürdürülebilir kalkınma ve istihdam politikaları için güçlü bir enstrüman olduğuna da dikkat çekti.

KADIN KOOPERATİFLERİ YÖRESEL VE COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERDE ETKİLİ

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatifçilik Daire Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu ise kadın kooperatiflerinin önemine değinerek yöresel ve coğrafi işaretli ürünler konusunda etkili olmaya başladığını da dikkat çekti. Ayanoğlu, Bakanlık tarafından başlatılacak olan Kooperatif Eğitim Programının içeriği hakkında bilgi paylaştı.

Kooperatifçiliğin yedi temel ilkesi olduğunu belirten Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kooperatifçilik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurcan Turan ise şunları anlattı: “Gönüllü ve herkese açık üyelik, üyeler tarafından gerçekleştirilen demokratik denetim, üyelerin ekonomik katılımı, özerklik ve bağımsızlık, eğitim öğrenme ve bilgilendirme, kooperatifler arasında iş birliği ve topluma karşı sorumlu olmak üzere sıralayabiliriz. Kooperatifler sırtını devlete yaslamamalıdır. Ortaklar kendi güçleriyle nasıl daha iyi olabilirler bunu bulmalı.”

E-TİCARET ÖNEM KAZANDI

Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Leyla Ayvazoğlu da, kooperatifin Hatay’daki kadınlar için bir şans kapısı olduğunu ifade etti ve deprem sonrasındaki dönemde e-ticaretin öneminin çok iyi anlaşıldığını belirtti. Çiftçilerin ürünlerini satamadığı dönemlerde kooperatiflerin devreye girerek bu görevi üstlendiğini söyleyen Ayvazoğlu, "Biz de kooperatif olarak çiftçilerin ham maddelerinin standardizasyonunu sağlayacak yeni bir sistem kurduk” dedi.