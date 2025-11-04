Trafik magandalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Ataşehir İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi üzerinde iddiaya göre, çöp kamyonu şoförü ile bir sürücü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

LEVYEYLE SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, levyeyle çöp kamyonunun şoförüne saldırdı. Küfürler ederek tehditler savuran saldırganın o anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde saldırganın küfür ederek "Beni araştır" dediği ve levyeyle şoföre vurduğu görüldü.