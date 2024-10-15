İstanbul Turizm ve Otelcilik'ten yeşil enerji hamlesi

İstanbul Turizm ve Otelcilik Grubu, CK Enerji Boğaziçi Elektrik aracılığı ile elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, The Marmara Oteli başta olmak üzere pek çok tesisi işleten İstanbul Turizm ve Otelcilik AŞ, bu yılki elektrik tüketiminin tamamını yeşil enerjiden karşılamak için CK Enerji Boğaziçi Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) sahibi oldu.

Bu sertifika ile 2024'te 8 milyon 250 bin kilovatsaatlik elektrik tüketimini yeşil enerji kaynaklarından sağlayacak olan İstanbul Turizm ve Otelcilik Grubu, yaklaşık 3 bin 950 ton karbondioksit emisyonunu önleyerek, bu emisyonların çevreye etkisini de nötrleyecek.

Sürdürülebilir bir gelecek için çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı ile faaliyetlerini sürdüren İstanbul Turizm ve Otelcilik Grubu'nun I-REC alması dolayısı ile The Marmara Otel'de düzenlenen toplantıya, CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, İstanbul Turizm ve Otelcilik AŞ The Marmara Taksim Genel Müdürü Erkan Öğüt katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen The Marmara Taksim Genel Müdürü Erkan Öğüt, sürdürülebilirliğin çevre ve gelecek için büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Operasyonlarımızda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak çevre üzerindeki olumsuz etkilerimizi en aza indiriyoruz. Bu adım, sadece karbon ayak izimizi azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda otelcilik sektöründe daha çevre dostu bir yaklaşımı benimsemek adına attığımız önemli bir adımı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac da sürdürülebilir bir gelecek için söz konusu grubun sürdürülebilir bir gelecek için attıkları adımları takdir ettiklerini vurgulayarak, "I-REC sertifikalarınız ile 170 bin ağaç dikilmesiyle eşdeğer bir karbon emisyonu nötrlemesi sağlamış oldunuz. Bu, şehir merkezinde 900 adet otomobilin bir yıl boyunca trafikten çekilmesiyle aynı çevresel faydayı sağlamakta. Enerji seçimlerinizle, sadece çevreyi korumakla kalmıyor, sürdürülebilir enerji kaynaklarının daha geniş çapta kullanılmasını teşvik ediyor ve sektörün gelişimine katkıda bulunuyorsunuz. Bu süreçte sizinle iş birliği yapabilmek ve sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa etmek bizler için büyük bir ayrıcalık." değerlendirmesinde bulundu.