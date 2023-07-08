İstanbul Valiliği'nden ekmeğe zam açıklaması

Asgari ücrete ara zammın yapılmasının ardından zam ve vergi artışları yağmur gibi yağarken İstanbul'da ekmek, simit ve poğaça fiyatlarına zam geldiği iddia edilmişti.

Sabah saatlerinde gündeme bomba gibi düşen zam iddiasında İstanbul'da ekmeğin gramajının 230 grama düşürülerek fiyatının 8 TL olduğu iddia edilmiş, simit ve poğaçanın 10 TL, açmanın ise 12 TL'den satılacağı öne sürülmüştü.

Ancak İstanbul Valiliği ekmek zammını yaptığı bir açıklama ile yalanladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yeralmıştır. İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır" denildi.