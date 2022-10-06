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İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, bu gece etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 23:42
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İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, rüzgarın gece saatlerinden itibaren Marmara genelinde (Bilecik hariç) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına 40-70km/saat ve kısa süreli kuvvetli fırtına 70-80 km/saat şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın etkisini yarın öğleden sonra kaybetmesi öngörülüyor.

İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımla, bu gece kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgara ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

Açıklamada, "Rüzgarın, bugün gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgârın etkisini öğleden sonra kaybedeceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

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﻿İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
﻿İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
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