Yargıtayda iki seçim birden yapılacak! Hem Başkanlık hem Başsavcılık

Yargıtay’da son dönemde iki önemli seçim gerçekleşiyor: Yargıtay Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimleri.

İşte bu seçimlerle ilgili detaylar:

YARGITAY BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresi dolmuştu ve bu nedenle yeni başkan seçimi yapılıyor. Şu ana kadar yapılan 35 tur oylamada hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Adaylar arasında Yargıtay Başkanı Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk bulunuyor.13 Mayıs Pazartesi günü 36. tur oylama ile başkanlık seçimi devam edecek.

Başkan seçilmek için 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyun alınması gerekiyor.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SEÇİMİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in görev süresi gelecek ay dolacak. Başsavcılık için Muhsin Şentürk adaylığını açıkladı. Adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek. İlk oylamada en çok oy alan beş üye aday gösterilmiş sayılıyor. Eksik adaylar diğer oylamalarla tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı, sıralamaya ve aldıkları oya bakmadan sunulan beş adaydan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçebiliyor. Yeni seçilecek başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.