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İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı: 11 ayda 15 milyon turist

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kente bu yılın ilk 11 ayında 14 milyon 714 bin 474 yabancı turistin geldiğini bildirdi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 16:23
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: 11 ayda 15 milyon turist

İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı: 11 ayda 15 milyon turist
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Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehrimize kasım ayında 1 milyon 341 bin 948, bu yılın ilk 11 ayında ise 14 milyon 714 bin 474 yabancı turist geldi." bilgisine yer verdi.

Vali Yerlikaya, yabancı turistlerin geldiği ilk 5 ülkenin sırasıyla Rusya, Almanya, İran, Suudi Arabistan ve İsrail olduğunu kaydetti.

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