İstanbul Valisi Davut Gül: Dilenciliği tamamen ortadan kaldıracağız

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Fatih ilçesindeki valiliğin ek hizmet binasında yapıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında yapılan toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı bölge ve il kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılığı edinilen bilgiler arasında.

Vali Gül, metropolde sık sık karşılaşılan; çalıştırılan, dilendirilen ve istismar edilen çocukların sokaklardan toplanmasına ilişkin yerel yöneticilerden özel gayret sarf etmelerini istedi.

“BİR KİŞİ BİLE SEBEBİ NE OLURSA OLSUN DIŞARIDA KALIYORSA BU HEPİMİZİN MESELESİDİR. BAŞTA BEN OLMAK ÜZERE”

İstanbul Valisi toplantıda, sokakta kalan, dilendirilen ve istismar edilen çocuklar hakkında şunları söyledi:

"Yapacağımız iş basit. Herhangi bir çocuk sokakta çalışıyorsa, dilendiriliyorsa rehberlik hizmeti vereceğiz.

Sokakta çalışmak zorunda bırakmayacağız. Buna rağmen çalışıp dilendiriliyorsa, ailesi tarafından istismar ettiriliyorsa, Türk vatandaşıysa bu çocukları alıp devletin koruma kalkanı altına alacağız.

Yabancı uyrukluysa da sınır dışı edeceğiz. İstanbul'da dilenciliği tamamen ortandan kaldıracağız. Bu anlamda da sıfır tolerans göstereceğiz. İstanbul'da evsiz insanlar var.

Belediyelerimizin sosyal belediyecilik anlamında bu işe el atması lazım. Bir kişi bile sebebi ne olursa olsun dışarıda kalıyorsa bu hepimizin meselesidir.

Başta ben olmak üzere."