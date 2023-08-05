İstanbul Valisi: Düzensiz göç gündemden çıkacak

İstanbul Valisi Davut Gül, düzensiz göçlerle ilgili açıklama yaparak, "Kısa süre içinde düzensiz göç İstanbul'un gündeminden çıkacak. Kimsenin başı boş dolaşmasına izin vermiyoruz.” İfadelerini kullandı.

İstanbul Valisi: Düzensiz göç gündemden çıkacak

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Valiliği'nin düzenlediği medya temsilcileri buluşmasında konuştu.

Gül, "Kısa süre içinde düzensiz göç İstanbul'un gündeminden çıkacak. Suça karışan her yabancıyı gözünün yaşına bakmadan sınır dışı edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Davut Gül, "İstanbul'a gelen insanların bazıları yatırım için geliyor bazıları eğitim amaçlı geliyor biz sağlık turizminde çok potansiyeli olan bir şehiriz. Bizim mücadele ettiğimiz ekiplerimiz, kimlik kontrolü yaparken herhangi biri kayıtsızsa bu şu anlama geliyor; ülkemize nasıl girdiğini bilmiyoruz, kaçak yollarla girmiş dolayısıyla bunun uyruğuna bakmadan kendi ülkesine geri gönderiyoruz" dedi.

"KİMSENİN BAŞI BOŞ DOLAŞMASINA İZİN VERMİYORUZ"

Gül devamında şöyle konuştu:

Dolayısıyla İstanbul'a katkı sunacak, Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacak herkese ihtiyacımız var ama bunun dışında kaçak yolla girdiyse onu sınır dışı ediyoruz. Belli katalog suçlar var izin verildi ama uyuşturucu terör taciz gibi suçlara karıştıysa bunu da sınır dışı ediyoruz. Bizim göç politikamız merhamet eksenli, adalet eksenli. Kimseye zulüm de etmiyoruz kimsenin burada başı boş dolaşmasına da izin vermiyoruz. Kısa süre içerisinde düzensiz göç İstanbul'un gündeminden çıkacak. Bunun ticaretini yapan kişilerle ilgili de kolluk kuvvetlerimiz gerekeni yapıyor.

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