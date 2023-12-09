İstanbul Valisi Gül'den "evsizleri 112'ye bildirin" çağrısı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşlardan soğukta sokakta kalan evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi.

Naim Arıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul Valisi Gül'den "evsizleri 112'ye bildirin" çağrısı

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken İstanbul Valisi Davut Gül, sokakta kalan evsizler için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Vali Gül, vatandaşlardan, soğukta sokakta kalan evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi.

Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda İstanbul’da hava sıcaklığı 5 derece. Ekiplerimiz sokaklarda yaşayan evsizleri uygun mekanlara naklediyor. Hemşehrilerimizden, gördükleri evsizleri 112’ye bildirmelerini rica ediyoruz. Kimse aç ve açıkta kalmasın." ifadelerini kullandı.

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