İstanbul Valisi Gül'den flaş açıklama 'Müsamaha gösterilmeyecek'

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Valisi Gül'den flaş açıklama 'Müsamaha gösterilmeyecek'

İstanbul Valisi Gül yapılan İmamoğlu gösterilerine ilişkin "Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecek" açıklaması yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin açıklama yaparak vatandaşları uyardı.

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Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Gül, şunları kaydetti:

"Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir."

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