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İstanbullular dikkat! Vali Ali Yerlikaya uyardı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün verilerini paylaşarak uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 14:52
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İstanbul Valisi Yerlikaya kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı İstanbulluları uyardı

İstanbullular dikkat! Vali Ali Yerlikaya uyardı
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Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın devam etmesi, Avrupa Yakası'nın batısında yer yer hamleli ve kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya yer vererek, "Lütfen, tedbirli ve dikkatli olalım." tavsiyesinde bulundu.

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