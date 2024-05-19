İstanbul ve Ankara'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi. Yerlikaya açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul ve Ankara'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi. Yerlikaya açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul ve Ankara’da düzenlenen Narkoçelik 17 operasyonunda tam 1 ton 23 kilo metamfetaminin ele geçirildiğini duyurdu. Yapılan operasyonlarda 1’i yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı.

Bakan Yerlikaya İstanbul ve Ankara’da yapılan dev uyuşturucu operasyonunun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan 2 ayrı Narkoçelik 17 operasyonlarında 1 ton 23 kilo Metamfetaminin yakalandığını duyurdu.

Yapılan operasyon neticesinde 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 6 kişinin yakalandığı belirtildi. İstanbul’da Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri, Ankara’da ise Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adres ve 4 ayrı araca yapılan operasyonlarda toplamda:

*808 kg sıvı Metamfetamin,

*60 kg kristal Metamfetamin,

*136 kg Aseton maddesi ve

Muhtelif miktarda esrar ele geçirildi.

Bununla beraber İstanbul’un Avcılar ilçesinde yapılan operasyonda:

*1475 kg sıvı metamfetamin ve

*75 kg kristal metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 1 pompalı tüfek ile beraber hassas terazilere de el konuldu.

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