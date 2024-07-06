İstanbul ve Ankara'da berberlerin kapalı olacağı gün belli oldu

Ticaret Bakanlığı'nın 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya koyduğu berber ve kuaförlerin haftada bir gün kapalı olma kararının ardından iki büyük şehirdeki meslek örgütleri karar aldı ve kapalı olacağı günleri belirledi. Ticaret Bakanlığı kararına uymayan işletmelere ceza kesileceği açıklanmıştı. Berber ve kadın kuaförlerinin kapalı olacağı günlerin valilikler tarafından belirlenmesine karar verilirken, meslek örgütlerinin talep ve önerilerin değerlendirilmesi istenmişti.

İSTANBUL'DA BERBER VE KUAFÖRLER HANGİ GÜNLER KAPALI

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, kentteki berberlerin pazar günleri kapalı olacağını söyledi.

Kararın berberler adına sevindirici olduğunu kaydeden Akyüz, böyle bir uygulamanın var olduğunu ancak Bakanlığı konuyla ilgili duyarlı davranmasını ve yasal zemine oturtulmasının doğru olduğunu söyledi. Akyüz, anket düzenlediklerini ve ankete katılan berberlerin yüzde 93'ünün pazar günü kapalı olmasını istediklerini ifade etti.

Uygulamayla birlikte berberlerin artık bir gün dinleneceklerine dikkat çeken Akyüz, esnafların eşlerine ve çocuklarına zaman ayıramadıklarına dikkat çekerek, bu nedenle de böyle bir beklenti içinde olduklarını ifade etti. Akyüz, ayrıca resmi yazı bizlere ulaştığı andan itibaren İstanbul'da berberler pazar günleri artık kapalı olacağını ifade etti.

ANKARA'DA HANGİ GÜN BERBERLERİN KAPALI OLACAĞI BELLİ OLDU

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara da kentte bulunan berberlerin artık pazar günleri çalışmayacağını açıkladı. Kararı berberlerin beklediğini söyleyen Sezayi Kara şehirdeki berberlerin çoğunun pazar günleri işyerlerini kapalı tuttuğunu ancak kurala uymayanlar nedeniyle diğerlerinin de açtığını ifade etti. Kara, Bakanlığın düzenlemesiyle haksız rekabet ortadan kalmış oldu ifade etti.

Valilikle yapılan görüşmede pazar günleri berberlerin kapalı olmasına karar verildiğini kaydeden Kara, Pazartesi gününden itibaren berberlerin haftanın 6 gün çalışacağını kaydetti.