İstanbul yarı maratonu başladı

Kaynak: AA
İstanbul yarı maratonu başladı
İstanbul'da Spor İstanbul aracılığı ile düzenlenen Türkiye İş Bankası 19. yarı maratonu başladı

Dünyanın en iyi 11 "Gold Label" yarı maratonundan birisi olarak kabul görülen İstanbul Yarı Maratonu, 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde koşulmaya başlandı.

Yenikapı Miting Alanı'ndan başlayan yarı maratonda koşucular, sahil yolunda Kennedy caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü gidecek.

Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapacak atletler, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa caddesi, Ayvansaray, Haliç Köprüsü'ne yetişmeden Fatih ilçe sınırından "U" dönüşü yaparak ters tarafa doğru aynı sahil yolunu kullanarak Yenikapı'ya koşacak.

Koşuya 72 farklı ülkeden yaklaşık 14 bin sporcu katılıyor. Elit atlet kategorisinde ise 34 farklı ülkeden 47 erkek, 21 kadın olmak üzere toplam 68 sporcu yarışıyor.

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