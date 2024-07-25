İstanbul'a beklenen yağmur geldi. Sultangazi göle döndü

Kaynak: İHA
İstanbul'a beklenen yağmur geldi. Sultangazi göle döndü

İstanbul'un Sultangazi'de birden bastıran yağmur nedeni ile göle dönen caddede vatandaşlar duvara tutunarak su birikintilerini aşmaya çalıştı.

Suların içinde bozulup kalan araç ise vatandaşlar tarafından itilerek çıkarıldı.

Meteoroloji'nin ardı ardına yaptığı uyarıların ardından Sultangazi'de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Kısa süreli bastıran yağmur sonrası Habibler Mahallesi'nde birçok noktada su birikintileri oluştu.

Araba Konağı Caddesi'nde oluşan büyük boylu su birikintileri hem yayaları hem de araç sürücülerini zorladı. Araçlar yolda güçlükle giderken trafik sıkışıklığı yaşandı. Bazı vatandaşlar ise bahçe duvarlarına tutunarak yürüyebildi.

Diğer yandan bozularak suların birikintisinde kalan bir aracı ise vatandaşların iterek kurtardığı görüldü.

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