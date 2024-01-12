İstanbul'a bir aday daha! Kimsenin bilmediği parti onu destekleyecek

Çoğulcu Demokrasi Partisi’nin desteklediği İshak Akbay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Beşiktaş’ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Çoğulcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Faruk Arslanok’un da katıldığı programda davetlilerin bir kısmı başlarında Çerkes kalpakları ile yer aldı. Tanıtım programının sunumu Çerkes milli kıyafeti giymiş sunucu tarafından gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için bağımsız adaylığını açıklayan İshak Akbay, "İstanbul’a vizyoner bir başkan lazım" dedi. Programda davetlilere hitap eden Akbay, “Binalar, kaldırımlar yapılırken hiçbir şekilde estetik unsurların olmaması. Ben şehre yeni bir anlayış getirmek istiyorum. Adı şehir estetisyeni. Estetik insanların dudaklarına, gözlerine, yüzlerine yaptırdıkları işler gibi algılanıyor. Estetiğin yaşadığımız her alanda olması lazım. Oturduğumuz yer, yemek yediğimiz yer, gezdiğimiz yerler. Bütün bunlar son derece önemli durumlar. İstanbul’a vizyoner bir başkan lazım. Toplumumuzda da oluyor. Yeni şeyler söylemek lazım. Yeni şeyler söyleme zamanı geldi. Hepimiz mevcut siyasi düzenden bıktık. Ben hissettiğim şeyleri söylerim. Yani yeni yüzler lazım. Artık koltuğa her gelen yapıştırıcı sürüyor. Bir oradan ayrılamıyor. Bu hepsi için geçerli. Ben şunu savunanlardanım. Bir şehri emanet ettiğiniz kişi mümkünse müteahhit, inşaatçı olmasın. Yaşadığınız şehirleri sanatçılara emanet edin. Sanat ruhlu insanlara emanet etmeliyiz. Sanatçılar ince ruhlu olur” diye konuştu.

MURAT KURUM VE EKREM İMAMOĞLU ADAY

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Cumhur İttifakı Murat Kurum'u, CHP ise Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermişti.

Akbay'ın bağımsız adaylığıyla aday sayısı 3'e yükseldi.