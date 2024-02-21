İstanbul'a doğru giden TIR’ın dorsesinden 39 kaçak göçmen çıktı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 yolunun Çilimli ilçesi Arabacı Mahallesi mevkinde bir TIR’dan şüphelenerek durdurdu. TIR’ın dorsesinde arama yapıldı.

Yapılan aramada dorsede yüklü olan kağıt havlu paketlerinin arasında oluşturulan ahşap bölmelerde toplam 39 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

3 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA AFGANİSTAN’DAN KAÇAKLARI GETİRMİŞLER

Kaçak göçmenlerin 3 bin dolar karşılığında, ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu ve İstanbul’a götürüldüğü tespit edildi. Organizatör olduğu belirlenen TIR sürücüsü Mehmet O. Olay yerinde gözaltına alındı. 39 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Düzce İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.