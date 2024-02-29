Denize işeyen mülteciye şok uygulama. Ne olduğunu anlamadan kendini denizde buldu

Serpil Demir
Denize işeyen mülteciye şok uygulama. Ne olduğunu anlamadan kendini denizde buldu
Sokakta yürürken, bir mültecinin denize işediğini gören Fransız vatandaşın tepkisi gündem oldu. Mülteciyi denize itip yoluna devam etti.

Fransa’da çekilen bir video sosyal medyanın gündemine oturdu.

“Radio Genoa” adlı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, bir mültecinin ulu orta yerde denize işediği görülüyor. O sırada oradan geçmekte olan bir vatandaş ise, denize işeyen şahsı denize iterek duruma tepki gösterdi.

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Videoda ayrıca, ulu orta yerde işeyen şahsı denize iten vatandaşın, soğukkanlı şekilde yolun devam ettiği görülüyor.

Paylaşımı yapan sosyal medya hesabı videoyu “Fransız kültürel zenginliğinde umumi tuvaletlerin de bulunduğunu anlatıyor” notuyla paylaştı.

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