İstanbul'a dönüş çilesi başladı. Akın akın geliyorlar

İstanbul'a dönüş çilesi başladı. Akın akın geliyorlar
Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı sebebiyle tatil bölgelerine ve memleketlerine giden tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı.
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İstanbul'a dönüş çilesi başladı. Akın akın geliyorlar 1

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

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İstanbul'a dönüş çilesi başladı. Akın akın geliyorlar 2

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini tatil bölgelerinde ve memleketlerinde geçirmek üzere yola çıkan tatilcilerin eve dönüş yolculuğu başladı.

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İstanbul'a dönüş çilesi başladı. Akın akın geliyorlar 3

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun İzmit ilçesi geçişi Bekirdere Rampası mevkiinde yoğunluğu yaşanıyor.

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İstanbul'a dönüş çilesi başladı. Akın akın geliyorlar 4

Trafiğin 3 şeritten 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri, Bekirdere ve Daniş Koper Viyadüğü ile İzmit Doğu gişeleri mevkisi İstanbul istikametinde ise trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

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İstanbul'a dönüş çilesi başladı. Akın akın geliyorlar 5

Öte yandan, D-100 kara yolunun İzmit ilçesi şehir merkezi, Derince ilçesi Liman Işıkları ve Kartepe ilçesi İbrikdere geçişinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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İstanbul'a dönüş çilesi başladı. Akın akın geliyorlar 6
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İstanbul'a dönüş çilesi başladı. Akın akın geliyorlar 7
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