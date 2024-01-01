İstanbul'a kar geliyor. Beklenen tarih verildi

Türkiye'de beklenen yağışların gerçekleşmemesiyle 2023 yılı kurak geçti. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken kış mevsimi hala tam olarak etkisini göstermiş değil.

Ancak İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı için tarih verildi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı canlı yayında İstanbul'a kar yağışı için 10-11 Ocak tarihlerine dikkat çekti.

"ÖYLE BİR KIŞ YAPACAK Kİ"

"Öyle bir kış yapacak ki o sıcak havaları unutabiliriz" diyen Prof. Dr. Orhan Şen sıcaklıkların 0 derecelere kadar düşeceğini belirtti.

Prof. Dr. Orhan Şen açıklamaları şu şekilde;

"Balkanlardan soğuk hava kütlesi geliyor. Kar ihtimali çok yüksek. Ama önümüzde daha 10 gün var. 10 gün öncesinden tahmin yapmak yine de akıl karı değil. Böyle bir olasılık olduğunu söyleyelim. Marmara bölgesinden başlayarak, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde sıcaklıkların 5,6 derece düşeceği hatta Trakya’da 0 derecelere kadar düşeceği bir soğuk hava geliyor

Kar yağışı için hem soğuk hem de yağışlı hava olması gerekir. Nemin olması da gerekir. Eğer sistemler çok değişmez ise bu sistemi Marmara ve İstanbul’a kar yağacağını tahmin ediyorum. Kaç santim yağacağını ise ilerleyen günlerde söyleyeceğiz. 10-11 Ocak'ta yani Çarşamba akşamı başlayıp Perşembe akşamı da etkisini göreceğiz. 11-12-13-14 Ocak tarihlerine kayacak gibi duruyor."