İstanbul’a kar ne zaman geliyor? İstanbul’a kar uyarısı yapıldı mı?

Kış aylarının gelişiyle kar beklentisine giren vatandaş Aralık ayında ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Uzmanlar İstanbul’a kar yağacağı tarihi söyledi. Peki, İstanbul’a kar ne zaman geliyor? Kar İstanbul’a ne zaman yağacak?

Aralık ayının başından itibaren İstanbul soğuk hava dalgasının etkisini altına girdi. Uzmanlar İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi. Peki, İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Uzmanlar hafta başından itibaren yağışlı havanın ortadan kalkacağını, yarın için Trakya ve İstanbul'da zayıf bir yağış ihtimali bulunduğunu söyledi. Ayrıca, sıcaklıklar bu seviyede devam ederek, İstanbul gündüz 15 gece 8 derecelerde lodos ve sis etkili olacak.

Meteoroloji'nin son raporuna göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kastamonu kıyıları, Sinop, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

Uzmanlar Aralık ayının 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı olmadığını söylüyor. Daha çok kuru soğuk olacağını ve uzun soluklu kar yağışı beklenmemesi gerektiğini açıkladı.

Uzmanlar İstanbul’a kar yağışının Aralık ayında zayıf bir ihtimal olduğunu, kar yağışı yerine İstanbul’a soğuk hava dalgasının etkisi olacağını açıkladı.