Soğuk havanın etkisi altına giren İstanbul için kar yağışı bekleniyordu. AKOM ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar yağışı için uyardı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Cumartesi Pazar İstanbul'a kar yağacak mı?

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM verilerine göre; soğuk havanın, kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacağı bildirildi.

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul’un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli soğuk bekleniyor.

Hava eksi derecelere düşmesi beklenirken hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek.

Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, İstanbul genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kent için Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı. Ali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, ‘'Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım’’ ifadelerine yer verdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz' ifadelerini kullandı.