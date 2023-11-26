İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’ye göre İstanbul’a kar ne zaman geliyor?

İstanbul’da yağışların devam etmesiyle kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. İBB AKOM verilerine göre İstanbul'da hafta sonu yağışlı geçecek. Peki, İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji’ye göre İstanbul’a kar ne zaman geliyor?

İBB AKOM verilerine göre İstanbul'da hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Sıcaklıkların fırtınayla 4 ila 8 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Yağışların kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın cumartesi günü fırtına (40-60km/s), pazar günü ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde esmesi beklenirken 8-10 derecelik ani sıcaklık düşüşüyle kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacağı öngörülüyor.

İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanı Yüksel Yağan, hafta sonu sıcaklıkların 8-10 derece düşeceğini, özellikle Batı Karadeniz, İç Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı görüleceğini bildirdi.

Yağan açıklamasına İstanbul'da pazar günü yer yer karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışları görebileceğiz. Sıcaklıklar ise pazar günü 17'den 5'e düşecek' ifadeleriyle devam etti.

AA'da yer alan habere göre Yağan, "25 Kasım Cumartesi günü Güney Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklentimiz var. Muğla, İzmir'in güneyi, Aydın, Antalya Körfezi'ni kapsayan alanda çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekliyoruz.

Yine cumartesi günü İç Ege bölgemizde kuvvetli yağış bekliyoruz. Pazar günü yurdun büyük bölümünde özellikle düşük rakımlarda kuvvetli yağmur, yüksek rakımlarda kar yağışları göreceğiz" dedi.