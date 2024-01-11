İstanbul'a kar yağışı için tarih ve saat verildi verildi

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'a kar yağışı için tarih ve saat verildi verildi
İstanbul, Balkanlar’dan esen soğuk rüzgarların etkisinde kalmaya devam ediyor. Meteoroloji, hava durumu haritasını yeniledi. Prof. Dr. Orhan Şen, “Yarın (Cuma) öğle sonrasında İstanbul’da kar yağışı ve karla karışık yağmur görülebilir” dedi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Yarın (Cuma) öğleden sonra İstanbul’da kar yağışı ve karla karışık yağmur yağacak. Cumartesi günü de İstanbul’da belli aralıklarla hafif kar yağışı bekleniyor” şeklinde konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre İstanbul’un 5 günlük hava durumu şöyle:

Bugün İstanbul’da sıcaklık 6 derece olacak. Hava parçalı bulutlu,

İstanbul’da yarın karışık yağmur yağacak. Dereceler 3'ü gösterecek.

13 Ocak 2024 Cumartesi günü sıcaklık İstanbul’da 2 derece olacak. Hava bulutlu.

14 Ocak 2024 Pazar günü megakentte hava parçalı bulutlu olacak. Termometreler 6 dereceyi gösterecek.

15 Ocak 2024 Pazartesi günü İstanbul’da sıcaklık 12 derece olacak. hava parçalı bulutlu.

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