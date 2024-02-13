İstanbul’a ne zaman kar yağmayacağını açıkladı. Anormal durumu anlattı

Kış mevsiminde olunmasına rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar İstanbul’a ne zaman kar yağacağını ise dört gözle bekliyor.

Uzmanlar ise art arda uyarılar yapıyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen katıldığı canlı yayında “İstanbul’a kar yağacak mı?” sorusuna yanıt verdi.

Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, "Şubat ayında bir defa yok kesinlikle. Şubat ayında olmayan kar, mart ayında da biraz zor olur. İstanbul’a kar zor gibi.“ ifadelerini kullandı.

"OLAĞANÜSTÜ DURUM"

Orhan Şen bu durumun olağanüstü bir durum olduğunu belirterek "Hava sıcaklığı 17 dereceyi gördü. 15 gündür havalar aşırı sıcak. Bu olağanüstü bir durum. Hortlamalarına baktığımızda sıcaklıklar 10 derecenin üzerinde. Samsun’da 21 derece sıcaklık 11- 12 olması gerekiyor. Samsun’da denize giriyorlar.” dedi.

“Salı günü hortlamalar 6-7 derece yukarıda devam ediyor. Kar yok, yağmur var. “ diyen Şen “Sıcaklıklar olunca ne oluyor? Tabiat buna ayak uyduruyor, meyveler erken açıyor, bundan sonra gelecek don olayı gizli don olur ve meyvelerin hepsi ortadan kalkacak o havalar mutfağa da vuracak” diye konuştu.

SALI- ÇARŞAMVA HAVA NASIL OLACAK?

Doğu’da kar yağışının devam ettiğini belirten Şen önümüzdeki haftanın ortası için yağış beklendiğini söyleyerek şöyle devam etti:

Marmara, Ege ve Karadeniz, hatta Doğu Anadolu Bölgesi bile ortalamanın üstünde seyrediyor, 9-10 dereceye kadar çıkıyor. Ancak, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde çığ riski bulunuyor. Önümüzdeki hafta salı-çarşamba günleri Türkiye genelinde yağış bekleniyor.

METEOROLOJİ NE DEDİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Doğu'yu kar yağışı için Akdeniz kıyılarını ise yağmur için uyardı. MGM, "Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." dedi.

İşte Meteoroloji'nin paylaşımı: