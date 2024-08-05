İstanbul'a yağış uyarısı. Meteoroloji açıkladı!

Uzun zamandır yağışlara hasret kalan Megakent İstanbulluların beklediği haber nihayet Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. MGM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul’un batısı ve Trakya bölgesi için gök gürültülü yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada bugün saat 18.00’dan 24.00’e kadar Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile beraber İstanbul’un Batısı için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM’nin yaptığı uyarıda kuvvetli yağışa karşın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anından itibaren ise kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi doğa olaylarına karşın vatandaşların dikkatli olması gerektiği aktarıldı.

İSTANBUL YAĞMURA HASRET KALDI

Uzun zamandır İstanbul’da hatırı sayılır bir yağış olmadı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sebebi ile 20 milyon nüfusu içinde barındıran İstanbul hem sıcaktan bunalmış hem de barajların kuruması gibi riskler ile karşı karşıya kaldı.

BARAJLAR YÜZDE 60’IN ALTINA DÜŞTÜ

İSKİ tarafından açıklanan son verilere göre barajların doluluk oranı her geçen gün düşmeye devam ediyor. Günlük olarak barajların doluluk oranlarını güncel bir şekilde vatandaşlara aktaran İSKİ’nin son verilerinde İstanbul genelinde barajların doluluk oranı yüzde 60 seviyesinin altına düştü. Ölçülen son verilere göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 56,34 oldu.