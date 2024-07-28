İstanbul'a yeni vapur hattı geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, Tuzla-Pendik-Büyükada arasında yeni bir deniz yolu hattının oluşturulması kararlaştırıldı.

YENİ DENİZ YOLU HATTI ONAYLANDI

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, deniz yoluyla toplu ulaşımın artırılması ve Bostancı, Maltepe ile Kartal iskelelerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla Tuzla-Pendik-Büyükada arasında yeni bir deniz yolu hattı oluşturulması önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

HAVALİMANI OTOBÜS HATLARINA ZAM

Toplantıda, Kadıköy ve Taksim'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na sefer düzenleyen otobüs hatlarına da zam yapıldı. Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı (SG-1) otobüs hattında, tam elektronik bilet ücreti yüzde 42,90 artışla 90,97 liradan 130 liraya çıkarıldı. Bu hatta indirimli tarife ve aktarma seçeneği uygulanmazken, sınırlı kullanım bilet limiti 5'ten 7'ye yükseltildi.

Taksim-Sabiha Gökçen Havalimanı (SG-2) otobüs hattında ise tam elektronik bilet fiyatı yüzde 73,09 oranında artışla 121,32 liradan 210 liraya yükseltildi. Bu hatta da indirimli tarifeler ve aktarmalar geçerli olmayacak, sınırlı kullanım bilet limiti 6'dan 11'e çıkarılacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN KULLANIM SÜRESİ UZATILDI

Toplantıda, Adalar'da hizmet verecek tescilli araçların temin edilene kadar tescilsiz 60 elektrikli araçla taşımacılığın devam etmesi için sürenin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılması kararı alındı.