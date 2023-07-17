İstanbul'da 15 bin motosiklet trafikten men edildi

İstanbul'da yılbaşından bu yana 287 bin 699 motosiklet denetlendi, 15 bin 560'ı trafikten men edildi.

İstanbul'da 15 bin motosiklet trafikten men edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Ocak - 14 Temmuz tarihlerinde kent genelinde yapılan uygulamalarda, 287 bin 699 motosikletin denetlendiği belirtildi.

Denetimlerde, 126 bin 835 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, 15 bin 560 motosikletin de trafikten men edildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamalarda 326 çalıntı motosiklet ile 83 adet sahte ya da ikiz plaka kullandığı belirlenen motosikletle ilgili de işlem yapıldığı vurgulandı.

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