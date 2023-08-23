İstanbul'da 19 ilçe karanlığa gömülecek. İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar

SİLİVRİ
NO: 34996502
İSTANBUL SİLİVRİ ilçe -GÜMÜŞYAKA mah CAHİT ARF, PİRİ REİS sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 -23/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34996501
İSTANBUL SİLİVRİ ilçe MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ADSIZNEFER, AKYEMİŞ, AKÇAKOCA, AYSEVER, BOLUBEYİ, BÜKLÜM ÇIKMAZI, BİLİM, DÖRTKUYU, DİVANI HÜMAYUN, EDİP, EDİZ, EKBER, EMİR, ERDİNÇ, ERKAL, EVVEL, FATİH, FUZULİ, GÖKBERK, GÜLHANE ÇIKMAZI, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜNAL, GÜRANİ, GÜRCÜKIZI, GÜRHAN, GÜRSOYLU, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HASYUNUS ÇIKMAZI, HEZARFEN AHMET ÇELEBİ, HOCAPAŞA, KALENDER, KÖYBAŞI, KİRİŞHANE, LÜTFÜ VARDAR, NUMAN, OKTAR, PAŞADAYI ÇIKMAZI, PAŞAKAPISI, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SARAYBURNU, SUDE ÇIKMAZI, TEBRİZ, TEKCAN, TEVFİK FİKRET, TORUN, TUTUM, TÜRKAY, TÜRKÖZÜ, ULEMA, UMRE, UZUNLAR, UZUNOLUK, UZUNSELVİ, UZUNÖZ, UÇMAZ, YANIKSES, YAYLADERE, YILDIZBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YİĞİTCAN, ZAĞNOSPAŞA, ZEMZEM, ÇANAKKALE, ÇEŞNİCİ, ÇİLOĞLU, ÇİÇEKLİ, ÖZGÜVEN, İNKILAP, ŞAHESER, ŞAŞMAZ, ŞEFİK sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34997593
İSTANBUL SİLİVRİ il.e MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah 2. ABDÜLHAMİD PAŞA, ABDİAĞA, AKÇAKOCA, ALGÜR, AYBASTI, BABÜR, BEDİRHAN, BULANCAK, BUSE, CABBAR, CAHİDE, CAHİT ARF, CANDOST, CELAL, CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, DAMA, DERTLİ, EDEBALİ, EKBER, ERBAY, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FATSA, FETHİ, GENÇOSMAN, GÖLYAKA, GÜNER, GÜREL, GÜVENEL ÇIKMAZI, GÜZELBAHAR, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HAYDAR ALİYEV, HAYMANA, HEZARFEN AHMET ÇELEBİ, KADIŞEHRİ, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KELKİT, KIZILCAHAMAM, KONURALP, KORCAN, KURULTAY, KUTLUKHAN, KÜRŞAT, KİRİŞHANE, LATİFE, MALİK, MANAS, MEDENİYET, MEMDUHOĞLU, MÜCADELE, MÜMTAZ, NAFİZ, NAHİT, NEDİM, RAHMET, RAŞİT ÇIKMAZI, REHA, REZZAN, RIZA, SABİT, SEBAHAT, SELVAN, SEMİH, SENİYE, SERTAN, SERTAÇ, SERİNKUYU, SERİNPINAR, SEYYAR, SEYİTGAZİ, SOLMAZ, SORGUN, SULTANAHMET, SULUSARAY, SÜHEYL, SİVEREK, TANDIR, TANER, TANKUT, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TEZCANLI, TOPÇAM, TORAMAN, TÜRKERLER, TÜZÜN ÇIKMAZI, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YENİBOSNA ÇIKMAZI, YERKÖY, YILMAZTÜRK, YURDANUR ÇIKMAZI, ZAĞNOSPAŞA, ÇATALPINAR, ÇAYIRALAN, ÇOLPAN, ÇİLOĞLU, ÖKSÜZ, ÖNAL, ÖZAL, ÖZGÜVEN, İKİZCE, İLHAMİ, İNTİZAM, İSMİHAN, İZZET, ŞANSAL, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR, ŞENPAZAR, ŞEREF, ŞUBAT, ŞURA sk / bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34996537
İSTANBUL SİLİVRİ ilçe MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ERTUĞRULGAZİ, KATİP ÇELEBİ, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, NAFİZ, NAHİT, RAHMET, REZZAN, RIZA, SEMİH, SULTANAHMET, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TİRYAKİ, ÖKSÜZ, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR sk / KURFALLI mah TARLA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34997079
İSTANBUL SİLİVRİ ilçe MERKEZ-ORTAKÖY mah BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DOĞANBAYIR, KASAPOĞLU, KENAN, KUVAYİ MİLLİYE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, ULUHAN sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.