İstanbul'da 19 ilçe karanlığa gömülecek. İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında planlı elektrik kesintileri yapılıyor. Bu kapsamda 23 Ağustos Çarşamba günü 19 ilçede belirlenen saat aralıklarında elektrikler kesilecek.

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ARNAVUTKÖY

NO: 34995896

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçe MERKEZ-HADIMKÖY mah HURİ, MEVLANA sk bölgelerinde 23/08/2023 01:00:00 - 23/08/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34995905

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçe MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 23/08/2023 02:00:00 - 23/08/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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AVCILAR

NO: 34994868

İSTANBUL AVCILAR ilçe MERKEZ-TAHTAKALE mah ESKİ İSTANBUL sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2234., 2236., 2237., 2239., 2241., 2243., 2244., 2249. ÇIKMAZ, AHMET SELİM, AKARSU ÇIKMAZI, AKBAŞ, AYRANCI, AŞIK VEYSEL, BANU, BAĞDA, BOZOK, BİLGİN, CEM, DAL, DEMİR, DOĞAN, DOĞU, EFDAL, ELMA, EMİR, ERSİN, ESKİ İSTANBUL, ESKİ İSTANBUL YOLU, GAMZE, GARİPCAN, GÖKÇINAR, GÜLBAĞLAR, GÜLTEPE, GÜNDOĞAN, GÜNEY, HEKİM, KARTAL, KAYA, KEMER, KIZILAĞAÇ, KÖPRÜ YOLU, KİRAZ, LALELİ, LAÇİN, MARTI, MENDERES, MURATDERE, NADİDE, NADİR, NAR, NEDİM, NİGAR, NİL, PALA, SEL, SEVİNÇ, SUNA, TANER, TURAN, TURHAL, TÜRKER, UĞUR MUMCU, VİŞNE, YALÇIN, YAZGÜLÜ ÇIKMAZI, YILMAZ, YUVA, ZİLE, ÇANKAYA, ÇELİK, ÖZBEY, ÖZDEMİR, ÖZDENİZ, ÖZTÜRK, ÜMİT, İKLİM, İLERİ, İNCİLER, İPEKOTU, ŞAHİN sk bölgelerinde 23/08/2023 00:01:00 - 23/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34992350

İSTANBUL AVCILAR ilçe MERKEZ-MERKEZ mah FATİH sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34992354

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, ARDIÇ, DÜNDAR, HASAN ÇELEBİ, KENT ÇIKMAZI, MİDİLLİ, REŞİTPAŞA, TAVLA, ÜNER sk bölgelerinde 23/08/2023 13:00:00 - 23/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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BAĞCILAR

NO: 34995149

İSTANBUL BAĞCILAR ilçe MERKEZ-SANCAKTEPE mah 913., 917., 924., 933., 934. sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34992121

İSTANBUL BAĞCILAR ilçe MERKEZ-GÖZTEPE mah 2303., 2304. sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34995073

İSTANBUL BAĞCILAR ilçe MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293., 1294., 1295., 1300., 1313., 1316., 1318., 1319., 1322., 1323., 1324., 1325., 1327., 1330., 1357., ANAFARTALAR, ÜSKÜP sk bölgelerinde 23/08/2023 10:00:00 - 23/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34995150

İSTANBUL BAĞCILAR ilçe MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 303., 311., 337., 338. sk bölgelerinde 23/08/2023 10:00:00 - 23/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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BAHÇELİEVLER

NO: 34994930

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilçe MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah GÜNEŞLİ 1, GÜNGÖR, KALENDER, KIMIZ, MİTHATPAŞA, ÇALIŞLAR 1 sk bölgelerinde 23/08/2023 00:00:00 - 23/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34994933

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilçe MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah KIMIZ sk bölgelerinde 23/08/2023 00:00:00 - 23/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34994935

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilçe MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah KIMIZ sk bölgelerinde 23/08/2023 00:00:00 - 23/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34996507

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilçe MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ALİ REŞAT PAŞA, AYVALI, ELMALI 2, HASAN DOĞAN, NEYZEN, NEYİRE NEYİR, NURETTİNPAŞA, RADYUM, TALATPAŞA, YASEMİNLİ, ZİYAPAŞA, ÇINARLI, İSMAİLPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, ŞEHİT ÖĞR.A.NAFIZ ÖZBAĞRIAÇIK, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 23/08/2023 10:00:00 - 23/08/2023 16:02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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BAŞAKŞEHİR

NO: 34994867

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilçe MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2236., 2237., BAĞDA, BOZOK, DOĞU, EFDAL, ELMA, ERSİN, GÜNEY, KİRAZ, LALELİ, LAÇİN, MARTI, SEVİNÇ, UĞUR MUMCU, VİŞNE, ÇANKAYA, ÖZDENİZ, İPEKOTU sk bölgelerinde 23/08/2023 00:01:00 - 23/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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BAYRAMPAŞA

NO: 34994275

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilçe MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, FUNDA, GÜNEŞ, GÜRSOY, KARAMAN, OBA, RÜYA, SEMA sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 23/08/2023 00:01:00 - 23/08/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34995151

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilçe MERKEZ-MURATPAŞA mah GÜNDÜZ, HAYIR, ŞEHİT CEVAT TUYAN sk bölgelerinde 23/08/2023 10:00:00 - 23/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34995153

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilçe MERKEZ-KOCATEPE mah 2., ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 23/08/2023 11:00:00 - 23/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34995154

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilçe MERKEZ-KOCATEPE mah 16., 3., PAZAR sk bölgelerinde 23/08/2023 12:00:00 - 23/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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BEŞİKTAŞ

NO: 34945259

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilçe MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, ESEN, ESRA, KARTAL, SEKBANLAR, SEVİL, YAPRAK, İETT BLOKLARI YOLU sk / NİSBETİYE mah AHMET ADNAN SAYGUN sk bölgelerinde 23/08/2023 00:00:00 - 23/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34995865İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilçe MERKEZ-VİŞNEZADE mah SPORCU ADİL, ÇATALMEKTEP sk bölgelerinde 23/08/2023 10:00:00 - 23/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34997675İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilçe MERKEZ-AKAT mah FENERLİ HRİSTO, SERA, YASEMEN sk bölgelerinde 23/08/2023 16:00:00 - 23/08/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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BEYLİKDÜZÜ

NO: 34995147

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçe MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 102., 104., 106., 108., 110., 112., 114., 116., 118., 120., 122., 124., 126., 128., 130., 132., 134., 148., 150., 186., 29., 33., 35., 41., 43., 80., 90., 98., ATA, BAŞKENT, HAKİMİYET, HÜRRİYET, KANUNİ, KERVANSARAY, MALAZGİRT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34995103

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçe MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, GÜMÜŞSUYU, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34994884

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçe MERKEZ-YAKUPLU mah 162., 178., KUBİLAY sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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BEYOĞLU

NO: 34981593

İSTANBUL BEYOĞLU ilçe MERKEZ-BEREKETZADE mah DEFNE ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, MİDİLLİ, OKÇU MUSA, İPEK ÇIKMAZI, ŞAİR EŞREF PAŞA sk / EMEKYEMEZ mah ABDUSSALAH, AKİK, ANBAR, DİK, MÜRDÜM, MÜRVER, OKÇU MUSA, PORSUK, TENHA, TUTSAK, YANIK KAPI, YENİ MERDİVEN, YÜKSEK MİNARE, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34997042

İSTANBUL BEYOĞLU ilçe MERKEZ-KADIMEHMET EFENDİ mah BAHRİYE HASTANESİ ARKA, EMİN ÇEŞMESİ, MESCİT, PİYADE, İBADULLAH sk / KULAKSIZ mah DOĞRAMACI KEMAL, DUT DİBİ, DUT DİBİ ARALIĞI, EMİN ÇEŞMESİ, EMİN ÇEŞMESİ ARALIĞI, KASIMPAŞA KABRİSTANI, NALINCI BAYIRI, NİSA MEKTEBİ, OKÇU YÜCEL, SEYİD ALİ MESCİDİ, YENİ DERE, ZİNDAN ARKASI, İBADULLAH, İBADULLAH CAMİİ sk / KÜÇÜK PİYALE mah ALTIN TOP sk bölgelerinde 23/08/2023 10:00:00 - 23/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ÇATALCA

NO: 34996967

İSTANBUL ÇATALCA ilçe MERKEZ-SUBAŞI mah KUDRET sk / İZZETTİN mah BAHÇESARAY, BELDE, BENTLER, BUKLE, BİRLİK, CANDEMİR, CENGİZ ÇIKMAZI, DESTAN, DOBURCA, EFLATUN, FARABİ, GÜLER, HÜRRİYET, IŞIL ÇIKMAZI, KARLIOVA, KESTANELİK, KIRIM, MİLLET, MİSAFİR ÇIKMAZI, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, NİHAL, SELİM, SENCER, TEMİZ ÇIKMAZI, ÖZGÜRLÜK, ÖZSU, İSTASYON, İZZETBABA sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34996969

İSTANBUL ÇATALCA ilçe MERKEZ-İZZETTİN mah BAHÇESARAY, BENTLER, CANDEMİR, DOBURCA, FARABİ, HÜRRİYET, KARLIOVA, KIRIM, MİLLET, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, ÖZGÜRLÜK, İSTASYON, İZZETBABA sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34996966

İSTANBUL ÇATALCA ilçe MERKEZ-BAŞAK mah AKYÜREK ÇIKMAZI, ATANUR ÇIKMAZI, BAL ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, BEYAZ AKASYA ÇIKMAZI, CEVHER, DEMİR, ESKİ DEĞİRMEN ÇIKMAZI, ESKİCİ ÇIKMAZI, KARADUT, OSMANLI, SANTRAL, SULTAN SÜLEYMAN, ÇİÇEK sk bölgelerinde 23/08/2023 10:00:00 - 23/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34996970

İSTANBUL ÇATALCA ilçe MERKEZ-KESTANELİK mah BUDAK, DOĞANYURT, DÜLGER, KADIRGA, KARADUMAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/08/2023 13:00:00 - 23/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ESENYURT

NO: 34993294

İSTANBUL AVCILAR ilçe MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATATÜRK, BİRLİK, G-568, G-569, G-649, G-652, GAZİ sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34993175

İSTANBUL ESENYURT ilçe MERKEZ-ZAFER mah 148. sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34993176

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçe MERKEZ-DEREAĞZI mah DUYGU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1061., PAZARYOLU sk / TALATPAŞA mah PAZARYOLU sk / ÜÇEVLER mah 905., 906., 907., 908., 909., 910., PAZARYOLU sk bölgelerinde 23/08/2023 12:00:00 - 23/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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EYÜPSULTAN

NO: 34995818

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilçe MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ALT ÇAMLIK YOLU, CUMHURİYET, KORUYOLU, ÜST ÇAMLIK YOLU sk bölgelerinde 23/08/2023 01:00:00 - 23/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34995075

İSTANBUL SULTANGAZİ ilçe MERKEZ-YAYLA mah PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU sk bölgelerinde 23/08/2023 10:30:00 - 23/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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FATİH

NO: 34994876

İSTANBUL FATİH ilçe MERKEZ-TAHTAKALE mah TOMRUK, TOMRUK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/08/2023 00:00:00 - 23/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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GAZİOSMANPAŞA

NO: 34993300

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilçe MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 601., GALERİ, HEKİMSUYU, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 23/08/2023 00:05:00 - 23/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34993299

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilçe MERKEZ-KARAYOLLARI mah 570., 572., 573., 574., 575., 576., 577., 582., 584., GALERİ sk / YENİ MAHALLE mah 542., 542/1., 543., 546., 552., 553., 554., 555., 556., 556/2., 556/3., 557., 587., 588., 589., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 23/08/2023 00:05:00 - 23/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34995160

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilçe MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDIN, AYDINLAR, BAĞLARBAŞI, GÜLİZAR KALFA, GÜNDÜZ, KEÇEYOLU, KURTOĞLU, KÜÇÜKKÖY, SİPAHİLER, YEŞİL, YÜCE, ÇİMENZAR, İDİL sk / KARADENİZ mah 1144. sk / MERKEZ mah CUMHURİYET, FERAH, KÜÇÜKKÖY, NAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34995158

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilçe MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, KEÇEYOLU, KÜÇÜKKÖY, NEZAKET, SAPAN, SİPAHİLER, YEŞİL, YEŞİM, ÇİMENZAR sk / MERKEZ mah EŞREF, GÜLDEMET, HACI HASAN, HÜDAVERDİ, KALENDER, KALKANDELEN, KUBİLAY, KÜÇÜKKÖY, NECİPBEY, REŞADİYE, ÇİMEN sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34995074

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilçe MERKEZ-MEVLANA mah 832., 833., 835., 835/1., 836., 836/1., 868., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., AKŞEMSETTİN, SEFA sk bölgelerinde 23/08/2023 13:30:00 - 23/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

16/20
İstanbul'da 19 ilçe karanlığa gömülecek. İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar 16

GÜNGÖREN

NO: 34995791

İSTANBUL GÜNGÖREN ilçe - SANAYİ mah sk bölgelerinde 23/08/2023 02:00:00 - 23/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

17/20
İstanbul'da 19 ilçe karanlığa gömülecek. İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar 17

KAĞITHANE

NO: 34995819

İSTANBUL KAĞITHANE ilçe MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, DERVİŞ, DİKMEN, GÜRHAN, HARMAN, HAYRAT, HOROZ, KAVAKLI, MEKİK, MESCİT, METE, OLTU, SÜSLÜ ÇIKMAZI, SİVAS sk bölgelerinde 23/08/2023 10:00:00 - 23/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

18/20
İstanbul'da 19 ilçe karanlığa gömülecek. İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar 18

SARIYER

NO: 34979280

İSTANBUL SARIYER ilçe MERKEZ-POLİGON mah AYDINLAR, BAĞLAR, CAMİALTI, DERELER, DÜZGÜN, ERDEM, ESERCİ, GÜL DALI, GÜLEÇ, GÜNEŞ ÇIKMAZI, GÜRBÜZ, GÜVERCİN, GİRNE, IRMAK, KAHRAMANLAR, KAPLICALAR, KASIM, POLİGON, SABAH, SEVİM, SEZGİN, YENİGÜN, ZAFERLER, ÇAKMAK, ŞAHİNCİLER sk bölgelerinde 23/08/2023 00:00:00 - 23/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34995049

İSTANBUL SARIYER ilçe MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah BAHÇEKÖY MERKEZ CAMİ, BEKİR SITKI EVCİMEN, NİLÜFER, SERHATTER, SİPAHİ, TOPUZLU BENT, ULUBATLI HASAN, VALİDE SULTAN, İNÖNÜ, İPEK YOLU sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34995053

İSTANBUL SARIYER ilçe MERKEZ-EMİRGAN mah DOĞRU MUVAKKİTHANE, EMİRGAN MEKTEBİ, MİRGÜN, YUNUS AĞA sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

19/20
İstanbul'da 19 ilçe karanlığa gömülecek. İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar 19

SİLİVRİ

NO: 34996502

İSTANBUL SİLİVRİ ilçe -GÜMÜŞYAKA mah CAHİT ARF, PİRİ REİS sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 -23/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34996501

İSTANBUL SİLİVRİ ilçe MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ADSIZNEFER, AKYEMİŞ, AKÇAKOCA, AYSEVER, BOLUBEYİ, BÜKLÜM ÇIKMAZI, BİLİM, DÖRTKUYU, DİVANI HÜMAYUN, EDİP, EDİZ, EKBER, EMİR, ERDİNÇ, ERKAL, EVVEL, FATİH, FUZULİ, GÖKBERK, GÜLHANE ÇIKMAZI, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜNAL, GÜRANİ, GÜRCÜKIZI, GÜRHAN, GÜRSOYLU, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HASYUNUS ÇIKMAZI, HEZARFEN AHMET ÇELEBİ, HOCAPAŞA, KALENDER, KÖYBAŞI, KİRİŞHANE, LÜTFÜ VARDAR, NUMAN, OKTAR, PAŞADAYI ÇIKMAZI, PAŞAKAPISI, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SARAYBURNU, SUDE ÇIKMAZI, TEBRİZ, TEKCAN, TEVFİK FİKRET, TORUN, TUTUM, TÜRKAY, TÜRKÖZÜ, ULEMA, UMRE, UZUNLAR, UZUNOLUK, UZUNSELVİ, UZUNÖZ, UÇMAZ, YANIKSES, YAYLADERE, YILDIZBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YİĞİTCAN, ZAĞNOSPAŞA, ZEMZEM, ÇANAKKALE, ÇEŞNİCİ, ÇİLOĞLU, ÇİÇEKLİ, ÖZGÜVEN, İNKILAP, ŞAHESER, ŞAŞMAZ, ŞEFİK sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34997593

İSTANBUL SİLİVRİ il.e MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah 2. ABDÜLHAMİD PAŞA, ABDİAĞA, AKÇAKOCA, ALGÜR, AYBASTI, BABÜR, BEDİRHAN, BULANCAK, BUSE, CABBAR, CAHİDE, CAHİT ARF, CANDOST, CELAL, CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, DAMA, DERTLİ, EDEBALİ, EKBER, ERBAY, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FATSA, FETHİ, GENÇOSMAN, GÖLYAKA, GÜNER, GÜREL, GÜVENEL ÇIKMAZI, GÜZELBAHAR, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HAYDAR ALİYEV, HAYMANA, HEZARFEN AHMET ÇELEBİ, KADIŞEHRİ, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KELKİT, KIZILCAHAMAM, KONURALP, KORCAN, KURULTAY, KUTLUKHAN, KÜRŞAT, KİRİŞHANE, LATİFE, MALİK, MANAS, MEDENİYET, MEMDUHOĞLU, MÜCADELE, MÜMTAZ, NAFİZ, NAHİT, NEDİM, RAHMET, RAŞİT ÇIKMAZI, REHA, REZZAN, RIZA, SABİT, SEBAHAT, SELVAN, SEMİH, SENİYE, SERTAN, SERTAÇ, SERİNKUYU, SERİNPINAR, SEYYAR, SEYİTGAZİ, SOLMAZ, SORGUN, SULTANAHMET, SULUSARAY, SÜHEYL, SİVEREK, TANDIR, TANER, TANKUT, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TEZCANLI, TOPÇAM, TORAMAN, TÜRKERLER, TÜZÜN ÇIKMAZI, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YENİBOSNA ÇIKMAZI, YERKÖY, YILMAZTÜRK, YURDANUR ÇIKMAZI, ZAĞNOSPAŞA, ÇATALPINAR, ÇAYIRALAN, ÇOLPAN, ÇİLOĞLU, ÖKSÜZ, ÖNAL, ÖZAL, ÖZGÜVEN, İKİZCE, İLHAMİ, İNTİZAM, İSMİHAN, İZZET, ŞANSAL, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR, ŞENPAZAR, ŞEREF, ŞUBAT, ŞURA sk / bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34996537

İSTANBUL SİLİVRİ ilçe MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ERTUĞRULGAZİ, KATİP ÇELEBİ, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, NAFİZ, NAHİT, RAHMET, REZZAN, RIZA, SEMİH, SULTANAHMET, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TİRYAKİ, ÖKSÜZ, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR sk / KURFALLI mah TARLA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34997079

İSTANBUL SİLİVRİ ilçe MERKEZ-ORTAKÖY mah BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DOĞANBAYIR, KASAPOĞLU, KENAN, KUVAYİ MİLLİYE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, ULUHAN sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul'da 19 ilçe karanlığa gömülecek. İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar 20

ŞİŞLİ

NO: 34997674

İSTANBUL ŞİŞLİ ilçe MERKEZ-19 MAYIS mah ETFAL HASTANESİ, HALASKARGAZİ, KÜÇÜK BAHÇE, OPERATÖR RAİFBEY, SAMANYOLU, TAYYARECİ CEMAL sk / MEŞRUTİYET mah SAMANYOLU sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34981592

İSTANBUL ŞİŞLİ ilçe MERKEZ-MERKEZ mah FERİKÖY FIRIN, HANIMEFENDİ, HARZEMŞAH, KAZIM ORBAY, KOCAMANSUR, PERİHAN, SAĞDIÇ, SIRA CEVİZLER, İSKETE sk bölgelerinde 23/08/2023 09:00:00 - 23/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34960411

İSTANBUL ŞİŞLİ ilçe MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah KEKLİK, SULTAN sk bölgelerinde 23/08/2023 10:00:00 - 23/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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