Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali

Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali
Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Mehmet Ali Yılmaz’ın cenazesine Ekrem İmamoğlu ile Süleyman Soylu’nun aynı karede yer alması gözlerde kaçmadı.
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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 1

Spordan sorumlu eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti.

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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 2

Çarşamba günü Beşiktaş’taki evinde yaşamını yitiren Yılmaz’ın kalp krizi geçirdiği açıklandı.

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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 3

Yılmaz’ın cenaze töreni bugün Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 4

İKİ İSİM AYNI KAREDE

Cenazeye spor ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 5

Cenaze törenine katılanlar arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski bakanlar Süleyman Soylu, Adil Karaismailoğlu, Mehmet Ağar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı.

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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 6

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aynı karede olması dikkatlerden kaçmadı.

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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 7

Ayrıca Soylu’nun sakallı ve bitkin olması da dikkat çekti. Karede orta duran gözlüklünün ise Yılmaz’ın oğlu olduğu öğrenildi.

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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 8
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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 9
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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 10
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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 11
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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 12
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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 13
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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 14
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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 15
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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 16
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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 17
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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 18
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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 19
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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 20
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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 21
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Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali 22
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