Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali

Spordan sorumlu eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti.
Çarşamba günü Beşiktaş’taki evinde yaşamını yitiren Yılmaz’ın kalp krizi geçirdiği açıklandı.
Yılmaz’ın cenaze töreni bugün Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İKİ İSİM AYNI KAREDE
Cenazeye spor ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.
Cenaze törenine katılanlar arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski bakanlar Süleyman Soylu, Adil Karaismailoğlu, Mehmet Ağar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı.
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aynı karede olması dikkatlerden kaçmadı.
Ayrıca Soylu’nun sakallı ve bitkin olması da dikkat çekti. Karede orta duran gözlüklünün ise Yılmaz’ın oğlu olduğu öğrenildi.