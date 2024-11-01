İstanbul'da 200 milyon TL'lik ilaç vurgunu! Gözaltılar ve tutuklama var

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da 200 milyon TL'lik ilaç vurgunu! Gözaltılar ve tutuklama var

İstanbul'da yasadışı yollarla ülkeye soktukları ilaçları, el altından piyasaya sürerek halk sağlığını tehlikeye atan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 200 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla yurda soktukları ilaçları el altından piyasaya sürerek halk sağlığını riske atan kişileri tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından Esenler, Fatih ve Avcılar ilçelerinde belirlenen adreslere 6 ayrı operasyon düzenlendi.

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Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan 628 bin 469 adet tablet, flakon ve enjektör formunda kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon, hpv ile romotait atrir hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaç ele geçirildi.

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Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü adli kontrolle serbest kalırken 1 şüpheli ise tutuklandı.

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