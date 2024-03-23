İstanbul'da 5 katlı bina alev alev yandı. 1 kişi binada mahsur kaldı

Kaynak: DHA
İstanbul'da 5 katlı bina alev alev yandı. 1 kişi binada mahsur kaldı
İstanbul’da 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Çıkan yangında Cemal A. içeride mahsur kaldı. Mahalleliler Cemal A.'yı kurtarmak için seferber oldu. Camlar kırıldı ancak pencere korkulukları sökülemedi. İtfaiye ekiplerinin güçlükle ulaştığı Cemal A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana gelen olayda, 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

59 yaşındaki Cemal A. isimli vatandaşın tek başına yaşadığı bodrum katında patlama sesi duyan vatandaşlar dışarıya çıktı. Bodrum katından duman çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar itfaiye gelene kadar bodrum kattaki dairenin camlarını kırarak içerideki kişiyi kurtarmaya çalıştı. Uzun süre uğraşan mahalle sakinleri pencere korkulukları sebebiyle Cemal A.'yı dışarıya çıkaramadı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan kişileri çıkardı.

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AĞIR YARALANDI

Ancak ekipler, bodrum katta mahsur kalan Cemal A.’yı kurtarmak için uzun süre uğraştı. Güçlükle itfaiye tarafından dışarı çıkarılan Cemal A.'ya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Cemal A. olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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