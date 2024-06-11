İstanbul'da 8 araç ve işyeri benzin dökülerek yakıldı. Dehşet gecesi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da 8 araç ve işyeri benzin dökülerek yakıldı. Dehşet gecesi

Esenler'de kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi park halindeki araçların üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Alevler geceyi gündüze çevirirken, 8 araç ve 1 işyeri yandı. Kundakçının araçları yakma anı güvenlik kameralarını yansıdı.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2258. Sokak'ta saat 02.00 sıralarında park halindeki araçlar yanmaya başladı. Alevleri gören sokak sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı ihbar etti. Birbirlerini uyaran sokak sakinleri hasar görmeyen araç sahiplerinin araçlarını güvenli bölgeye çekmesine de yardımcı oldu.

Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri geceyi adeta gündüze çeviren alevlere müdahale etti. Yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında 8 araç ve 1 işyeri yandı. Araçlar ve işyerlerinde büyük hasar oluştu.

POLİS KUNDAKÇININ PEŞİNDE

Polis ekipleri yangını gören güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Kameralarda bir kişinin araçların arkasına geçtikten sonra araçları ateşe verdiğini tespit etti. Polisler 8 araç ve 1 işyerini yakan kundakçıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aracını son anda yanmaktan kurtaran Mustafa Meydan, "Birisinin 'Yardım edin, yangın var' dediğini duydum. Yataktan fırladım geldim. Yanan bir sıvının aşağıya doğru aracımın altından aktığını gördüm. Aracımı son anda çıkarttım alevlerin içinden" dedi.

İş yeri sahibi Burhan Aydın, "Biz yatıyorduk, bir anda annem bağırdı. O esnada dışarıya koştuk. Söndürmeye çalıştık. Suyu attıkça yangın daha da büyüdü. Önce araçlarımız yandı sonra depomuz yandı" şeklinde konuştu.

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