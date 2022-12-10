86 hükümlü polis operasyonuyla yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan hükümlüleri yakalamak için son bir hafta içinde bir dizi operasyon yapıldı. 01-09 Aralık 2022 tarihleri arasında saklandıkları evler belirlenen hükümlüleri yakalamak için çok sayıda baskın yapıldığı belirtildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan baskınlarda haklarında 10'larca yıl hapis cezası kesinleşen ve firari durumda olan 86 hükümlünün yakalandığı belirtildi. Yakalanan hükümlüler işlemlerinin ardından cezalarını çekmek için cezaevlerine teslim edildiler.